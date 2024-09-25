المفتي عبدالله: الاجرام والقتل الإسرائيلي تجاوز العمل العسكري

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اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله في تصريح "ان ما يتعرض له لبنان من قتل وتدمير ممنهج هو بمثابة ابادة جماعية وجرائم موصوفة في حق المدنيين متجاوزا العمل العسكري البحت". وقال :" ان العدو الإسرائيلي الذي يسعى من خلال اعتداءاته ضرب العلاقة ما بين المقاومة والاهالي قد سقط هذا الهدف وفشل بفضل الالتحام والتضامن اللبناني مع المقاومة وفشل في آحداث شرخ بين المقاومة وشعبها".وتوجه عبدالله "بالدعاء لشفاء الجرحى والرحمة والجنة للشهداء الابرار"، و"بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لكل القوى فرادى وجماعات جمعيات واحزاب في استقبال النازحيين ومساعدتهم وقد ظهر هذا المشهد اللبناني الوطني من خلال مساعدة الجرحى ومساعدة النازحيين".كما توجه المفتي عبدالله بالشكر "للمرجعية الرشيدة الممثلة بالمرجع الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني و للعتبات الحسينية المقدسة و العباسية والعلوية، والحكومة العراقية و الدولة العراقية الذين قاموا وقدموا الدعم والمساعدة مع بداية الازمة والتعديات الاسرائيلية وقد عودتنا على عطفها وجودها واهتمامها بالمسلمين وخاصة في ايام الملمات".