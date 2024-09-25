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لبنان

غداً... اجتماع تنسيقي لمولوي مع المحافظين

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:26
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يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعا تنسيقيا مع المحافظين، الثانية عشرة  من ظهر غد الخميس في مكتبه في الوزارة.
 
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وستكون لمولوي كلمة بعد الاجتماع.
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