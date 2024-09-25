Advertisement

لبنان

سلام زار سفير سلطنة عمان: للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:18
A-
A+
Doc-P-1251863-638628821592691773.png
Doc-P-1251863-638628821592691773.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار وزير الإقتصاد امين سلام، سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور احمد بن محمد السعيدي في مكتبه في السفارة، وذلك في اطار جولته على سفراء الدول العربية الشقيقة لاطلاعهم على الوضع العام لا سيما حركة نزوح اهالي الجنوب والبقاع، والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجاتهم قبل ان تتحول الى مشكلة اجتماعية يصعب التحكم بها ولا يقدر على تلبية تبعاتها".
Advertisement

وفي هذا الاطار، وجه الوزير سلام طلباً لسلطنة عمان للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين.

ومن ناحيته، ابدى السفير العماني الاستعداد السريع لتلبية هذا الطلب الانساني والوقوف والتضامن مع الشعب اللبناني، كما شكر الوزير سلام على زيارته وثقته بقيادة السلطنة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-09-25
12:26 | 2024-09-25
12:24 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:13 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24