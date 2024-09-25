سلام زار سفير سلطنة عمان: للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين

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زار وزير الإقتصاد امين سلام، سفير سلطنة عمان في لبنان الدكتور احمد بن محمد السعيدي في مكتبه في السفارة، وذلك في اطار جولته على سفراء الدول العربية الشقيقة لاطلاعهم على الوضع العام لا سيما حركة نزوح اهالي الجنوب والبقاع، والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجاتهم قبل ان تتحول الى مشكلة اجتماعية يصعب التحكم بها ولا يقدر على تلبية تبعاتها".وفي هذا الاطار، وجه الوزير سلام طلباً لسلطنة عمان للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين.ومن ناحيته، ابدى السفير العماني الاستعداد السريع لتلبية هذا الطلب الانساني والوقوف والتضامن مع الشعب اللبناني، كما شكر الوزير سلام على زيارته وثقته بقيادة السلطنة.