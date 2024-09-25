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لبنان

حول "المطار".. ماذا أعلن وزير الأشغال؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:32
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أشار وزير الأشغال علي حمية، اليوم الأربعاء أنّ "العدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمباني السكنية وسط صمت دولي غير مسبوق".

وقال: "العدو الإسرائيلي قصف كل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ونحن بلد ذات سيادة والاحتلال لا يزال يحتل جزءا من أراضينا".
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تابع حمية "الرئيس بري على تواصل مع قادة حول العالم بشأن الأزمة الحالية".

وعن عمل المطار، كشف حمية أنّ "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر في عمله".

وأكّد أنّ "هناك 1000 خرق جوي من قبل إسرائيل قبل العدوان على غزة في 7تشرين الأوّل".
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