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لبنان

5 شهداء من بينهم رضيع في غارة إسرائيلية على شحور

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:32
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أدىت غارة إسرائيلية على بلدة شحور الجنوبية إلى سقوط 5 شهداء من بينهم رضيع، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.
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