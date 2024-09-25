عاجل.. العدو الاسرائيلي يتصل بمركز للدفاع المدني ويطلب اخلاءه فوراً

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن العدو الاسرائيلي طلب من الدفاع المدني باخلاء مركز مدينة صور.





ووفقاً للمعلومات، اتصل العدو بالمركز طالباً من العناصر إخلاءه.

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