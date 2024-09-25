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لبنان

هاليفي يُوجّه تهديداً لـ"حزب الله": سيلقى ردّاً قويّاً للغاية اليوم

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:45
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قال رئيس أركان جيش العدوّ الإسرائيلي هرتسي هاليفي "طائراتنا تُهاجم من دون توقف في لبنان، ونستعدّ لعملية بريّة".
 
 
وأضاف هاليفي: "حزب الله" وسّع اليوم دائرة نيرانه وسيلقى ردا قويا للغاية في وقت لاحق اليوم".
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وقال: "هدفنا واضح وهو إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى ديارهم بأمان".
 
 
 

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