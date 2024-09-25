قال رئيس أركان جيش العدوّ الإسرائيلي هرتسي هاليفي "طائراتنا تُهاجم من دون توقف في لبنان، ونستعدّ لعملية بريّة".

وأضاف هاليفي: "حزب الله" وسّع اليوم دائرة نيرانه وسيلقى ردا قويا للغاية في وقت لاحق اليوم".

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وقال: "هدفنا واضح وهو إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى ديارهم بأمان".