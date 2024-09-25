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لبنان

اليونان ستطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في علاج المصابين اللبنانيّين

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:48
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نقلت وزارة الخارجية اليونانية عن الوزير جورج غيرابتريتيس قوله لنظيره اللبناني في اجتماع في نيويورك عبد الله بو حبيب، إن اليونان ستحث الاتحاد الأوروبي على توفير العلاج الطبي للمواطنين اللبنانيين المصابين.
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وجاء في بيان للخارجية اليونانية اليوم الأربعاء، أن غيرابتريتيس قال لبو حبيب، إن اليونان تشعر بالقلق من الأزمة في الشرق الأوسط وخطر توسعها.

وأضاف البيان "من الضروري جداً وقف هذه الدائرة المفرغة من العنف والمواجهة".

وجاء في البيان أيضاً أن اليونان ستحاول حشد دعم أوروبا لتقديم "مساعدات طبية على مستوى مركزي وأوروبي للمواطنين اللبنانيين الذين أصيبوا ويحتاجون إلى العلاج".

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