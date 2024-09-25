"هيئة الطوارئ المدنية" تناشد: لعدم استغلال الازمة الراهنة للاحتكار او رفع الاسعار

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اعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان"، انه "في ظلّ الامكانيات الضئيلة لدى الجهات الرسمية، بادرت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتعاون مع هذه الجهات، الى تأمين المستلزمات الضرورية للاخوة الذين غادروا المناطق التي تتعرض للعدوان ويتواجدون في مراكز الضيافة لا سيما المدارس الرسمية".واضافت في بيان: "وفي اطار المتابعة تبين وجود نقص هائل في "الفرش" التي تستخدم للنوم، مع عدم توفر الكمية اللازمة في السوق والمصانع، وعليه تعمل الهيئة لتأمين "الفرش" بكل الوسائل المتاحة وقد انصبّت جهودها طوال اليوم في هذا الاتجاه، الى جانب العمل الحثيث لتأمين الحاجات الاخرى".ودعت "المصانع والتجار الى عدم استغلال الازمة الراهنة للاحتكار او رفع الاسعار، وذلك اخلاقيا وانسانيا"، كما دعت "الجهات غير الحكومية الى التعاون مع الجهات الرسمية المعنية في تأمين المستلزمات ليكون العمل منسقا ويصيب الهدف المرجو منه" .وكان وفد من الهيئة زار محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، في حضور العميد محمد الشيخ من وزارة الداخلية والبلديات، وذلك للوقوف عند حاجة الادارة من المساعدات لتأمين احتياجات الاخوة المتواجدين في مراكز الضيافة في نطاق المحافظة وسبل التعاون لتأمينها.