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لبنان

اللجنة المصغرة لادارة الكوارث في الشمال بحثت في تنظيم عملية النزوح

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:58
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 عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة ادارة الكوارث والازمات في الشمال، اجتماعا في سرايا طرابلس، بحث في كيفية تنظيم عملية النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وغيرهم باتجاه المناطق الشمالية.
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وأكدت القائمقام ايمان الرافعي خلال الاجتماع، ان "نجاح العمل يتطلب الوحدة والتنسيق والتعاون بين مختلف الادارات الرسمية والامنية والعسكرية والمنظمات الدولية"، لافتة الى ان "عناصر الصليب الاحمر بالتعاون والتنسيق مع لجنة ادارة الكوارث وبعض موظفي الادارات الرسمية المعنية والبلديات، تجري احصاءات ومسح شامل وعلى مدار الساعة، لعدد النازحين في المراكز المحددة من اللجنة الوطنية، للتمكن من معرفة الاعداد واستيعابهم وتوزيعهم بشكل منظم على المراكز، اضافة الى تقديم لهم كل الاحتياجات والمستلزمات من بطانيات وفرش ومواد غذائية بطريقة جيدة ولائقة".

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الخطة الموضوعة من قبل اللجنة، وتقرر الاتصال بالقيادات الكشفية المحلية في طرابلس والشمال، لحثهم على القيام بمهمة مساعدة مدراء المراكز في عملية توزيع المستلزمات اليومية، ولاحصاء اعداد النازحين بشكل يومي، بخاصة ان عمليات النزوح مستمرة حتى الساعة، ثم لتتمكن المنظمات الدولية من تقديم كل الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للنازحين بطريقة جيدة، وبإشراف مديري المراكز وبمساعدة وادارة العناصر الكشفية.

إضافة الى ذلك، فقد اعلن مندوب "كاريتاس" تقديم ثلاث وجبات غذائة يوميا لكل النازحين في المراكز المحددة في محافظة لبنان الشمالي، ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

كما أكد ممثل الجيش اللبناني في اللجنة العميد طوني غية ان "عناصر الجيش اللبناني ستتمركز امام مراكز النازحين لبسط الامن وتوفير الاطمئنان له".
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