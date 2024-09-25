مبادرة من البيت الأبيض بشأن لبنان وضوء أخضر من نتنياهو!

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أضاف: "نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأميركيّة الجديدة بشأن لبنان".وأكّد مسؤولون إسرائيليون لـ"رويترز" أنّ أميركا وفرنسا تعملان لاتّفاق تهدئة في لبنان من دون إحراز تقدم.