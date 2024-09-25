27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مبادرة من البيت الأبيض بشأن لبنان وضوء أخضر من نتنياهو!
Lebanon 24
25-09-2024
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
افاد موقع أكسيوس عن مصادر، اليوم الأربعاء أنّه "قد يتمّ الإعلان اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله".
أضاف: "نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأميركيّة الجديدة بشأن لبنان".
Advertisement
وأكّد مسؤولون إسرائيليون لـ"رويترز" أنّ أميركا وفرنسا تعملان لاتّفاق تهدئة في لبنان من دون إحراز تقدم.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
Lebanon 24
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
14:00 | 2024-09-24
24/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
بعد الغارات الإسرائيلية على لبنان ونزوح الآلاف.. هذا ما فعلته ملكة جمال لبنان
14:05 | 2024-09-24
24/09/2024 02:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
بسبب الظروف الطارئة.. بيان عاجل من مصرف لبنان إليكم ما أعلنه
07:23 | 2024-09-25
25/09/2024 07:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
Lebanon 24
خبر عاجل... غارات متتالية على المنازل في هذه البلدة!
15:17 | 2024-09-24
24/09/2024 03:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعله نازحون سوريون خلال القصف!
Lebanon 24
هذا ما فعله نازحون سوريون خلال القصف!
01:45 | 2024-09-25
25/09/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:27 | 2024-09-25
أبي رميا: محاولات الترهيب التي يعتمدها العدو لن تصل إلى ما يرجوه
12:26 | 2024-09-25
عاجل من إسرائيل: سنستخدم القوة الكاملة في لبنان!
12:24 | 2024-09-25
بالصورة.. العدو يستهدف مبانٍ سكنية في منطقة الحوش
12:22 | 2024-09-25
بشأن وقف إطلاق نار بين "حزب الله" وإسرائيل.. ما الذي قد يحصل غداً؟
12:22 | 2024-09-25
رسالة إلى البابا فرنسيس لـ"إحلال السلام في لبنان والعالم"
12:13 | 2024-09-25
"فقدانه خسارة كبيرة".. كرامي ينعى الشهيد جهاد فادي بواب
فيديو
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
25/09/2024 19:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
25/09/2024 19:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
25/09/2024 19:36:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24