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لبنان

مبادرة من البيت الأبيض بشأن لبنان وضوء أخضر من نتنياهو!

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:51
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افاد موقع أكسيوس عن مصادر، اليوم الأربعاء أنّه "قد يتمّ الإعلان اليوم عن مبادرة البيت الأبيض بشأن لبنان لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله".

أضاف: "نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لبحث المبادرة الأميركيّة الجديدة بشأن لبنان".
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وأكّد مسؤولون إسرائيليون لـ"رويترز" أنّ أميركا وفرنسا تعملان لاتّفاق تهدئة في لبنان من دون إحراز تقدم.

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