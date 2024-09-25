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لبنان

مركز جديد للدفاع المدني يُطلب منه الاخلاء الفوري!

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:23
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‏أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم ابلاغ مركز راشيا الفخار بالدفاع المدني بالإخلاء الفوري. 


وعلم انه تم نقل الآليات إلى ساحة كنيسة الكاثوليك. 
 
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