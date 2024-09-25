"لن تؤثر بالسلب".. سلام يعلّق على إرتفاع سعر الخبز

أشار وزير الاقتصاد أمين سلام، مساء اليوم الأربعاء أنّه "تأكدنا أنّ الشرائح الاجتماعيّة المغطاة ببرنامج أمان لن تتأثر برفع الدعم عن الخبز".



تابع سلام: "الإرتفاع في سعر الخبر نسبته قليلة جداً ولن تؤثر بالسلب على المواطنين وما حدث ليس رفعاً لسعر الخبز ولكن الدعم الرسمي من الدولة انتهى أمس".

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