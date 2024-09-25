سلام زار البخاري.. طلب مباشر وعاجل!

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تابع وزير الاقتصاد امين سلام بعد ظهر اليوم، جولاته على سفراء الدول العربية والإقليمية لحشد الدعم الانساني للنازحين، فزار سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في مكتبه في السفارة، لشكره على "الدعم الذي تقدمه المملكة قيادة وشعبا للدولة والشعب اللبناني لا سيما في ظل الظروف الراهنة" .واطلع سلام السفير السعودي على الوضع العام لا سيما "حركة نزوح اهالي الجنوب والبقاع تحت وطأة القصف الإسرائيلي، والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجات النازحين قبل ان تتحول الى مشكلة اجتماعية يصعب التحكم بها ولا تستطيع الحكومة تلبية تبعاتها"، وتوجه بـ"طلب انساني مباشر وعاجل للمساعدة في دعم وتجهيز اماكن النازحين التي فتحت الابواب لاستقبالهم من مدارس وثانويات ومبان لا سيما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس والذي يقع على مساحة مليون متر في خدمة الاهالي النازحين".كما هنأ سلام السفير السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 لبلاده.