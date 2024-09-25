العدد كبير جدًا.. كم بلغ عدد النازحين اللبنانيين خلال أيام على وقع الغارات الإسرائيلية؟

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن أكثر من 90 ألف شخص نزحوا على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق عدة في لبنان.

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وأحصت المنظمة الدولية للهجرة في بيان: "نزوح أكثر من 90,530" شخصاً إضافيا، منذ الاثنين.وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، فإن عددا كبيرا من النازحين الجدد كانوا في عداد أكثر من 111 ألف شخص نزحوا تباعا منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في 8 تشرين الأول، بعيد يوم من اندلاع الحرب في غزة.وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للنازحين اللبنانيين منذ 8 تشرين الأول 200 ألف شخص.وتشنّ إسرائيل منذ الاثنين غارات كثيفة غير مسبوقة تطاول بشكل رئيسي جنوب لبنان وشرقه، وتقول إسرائيل إنها تقصف "أهدافا" تابعة لحزب الله.واستشهد الاثنين في الغارات الإسرائيلية 558 شخصا في لبنان، في أعلى حصيلة شهداء خلال يوم واحد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. (العربية)