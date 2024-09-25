في 360 مركز إيواء.. كم بلغ عدد النازحين؟

أعلن وزير البيئة ناصر ياسين من مقر لجنة الطوارئ، مساء اليوم الأربعاء عن سقوط 1247 شهيداً جراء الغارات الإسرائيليّة على لبنان.



وكشف ياسين عن نزوح 52900 شخص يتوزّعون على 360 مركز إيواء.

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