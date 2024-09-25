طلب بالاخلاء الفوري.. هذه المراكز التابعة للدفاع المدني تلقت الإبلاغ!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بإبلاغ العدو الإسرائيلي لمركزي الدفاع المدني في النبطية والصرفند بالاخلاء الفوري.



وعلم ان عناصر الدفاع المدني في النبطية اخلوا المركز.



وكان العدو قد طلب من مركزي الدفاع المدني في صور وراشيا الفخار الاخلاء فوراً.

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