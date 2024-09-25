بدر: اقتحام البيوت والمؤسسات والفنادق عنوة هو أمر ترفضه بيروت

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أعلن النائب نبيل بدر أنه "انطلاقا من واجبنا الوطني والإنساني، نقوم من خلال مؤسسة بدر foundation بكل ما يلزم لخدمة اهلنا النازحين من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، المتواجدين في بيروت وعرمون وبشامون وبرجا حيث أننا نؤمن المستلزمات المطلوبة والضرورية لحاجاتهم".اضاف في بيان: "إزاء ذلك، نتمنى على الاخوة النازحين التحلي بروح المسؤولية العالية التي يجب أن يتسم بها "الضيف"، فإن اقتحام البيوت والمؤسسات والفنادق عنوة هو أمر ترفضه بيروت واهلها كما أنه لا يليق بنازحين يواجهون ظلم العدو الاسرائيلي ووحشيته وأطماعه. لذلك، نهيب بالاجهزة الامنية المختصة وبالاخوة في حركة امل وحزب الله، التدخل لوقف الممارسات التي يقوم بها البعض منعاً لتطور أي اشكال قد يضعف الصورة الوطنية الجامعة في عاصمتنا الحبيبة".وختم: "نؤكد أن بيروت وأهلها ومرجعياتها هم على الدوام محط لقاء واحتضان لقاصديها من مشارب الارض ومغاربها".