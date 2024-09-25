Advertisement

لبنان

بدر: اقتحام البيوت والمؤسسات والفنادق عنوة هو أمر ترفضه بيروت

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1251916-638628873767307175.png
Doc-P-1251916-638628873767307175.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلن النائب نبيل بدر أنه "انطلاقا من واجبنا الوطني والإنساني، نقوم من خلال مؤسسة بدر foundation بكل ما يلزم لخدمة اهلنا النازحين من الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، المتواجدين في بيروت وعرمون وبشامون وبرجا حيث أننا نؤمن المستلزمات المطلوبة والضرورية لحاجاتهم".
Advertisement

اضاف في بيان: "إزاء ذلك، نتمنى على الاخوة النازحين التحلي بروح المسؤولية العالية التي يجب أن يتسم بها "الضيف"، فإن اقتحام البيوت والمؤسسات والفنادق عنوة هو أمر ترفضه بيروت واهلها كما أنه لا يليق بنازحين يواجهون ظلم العدو الاسرائيلي ووحشيته وأطماعه. لذلك، نهيب بالاجهزة الامنية المختصة وبالاخوة في حركة امل وحزب الله، التدخل لوقف الممارسات التي يقوم بها البعض منعاً لتطور أي اشكال قد يضعف الصورة الوطنية الجامعة في عاصمتنا الحبيبة".

وختم: "نؤكد أن بيروت وأهلها ومرجعياتها هم على الدوام محط لقاء واحتضان لقاصديها من مشارب الارض ومغاربها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-09-25
12:26 | 2024-09-25
12:24 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:13 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24