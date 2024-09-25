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لبنان

غارة برج الشمالي... 13 جريحاً من "كشافة الرسالة" و"الهيئة الصحية"

Lebanon 24
25-09-2024 | 11:57
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نجا 25 عنصراً من جمعية "كشافة الرسالة الإسلامية" و"الهيئة الصحية الإسلامية" خلال عملهم على رفع الأنقاض التي تسببت بها الغارة المعادية على بلدة برج الشمالي.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أنه تمّ إستهدافهم بغارة ثانية، وأصيب 13 عنصرا، من ضمنهم رئيس البلدية علي ديب بجروح طفيفة.
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