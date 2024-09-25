الصين تؤكد دعمها القوي لحماية سيادة وأمن لبنان

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(الأناضول)

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن بلاده تدعم حماية لبنان لسيادته وأمنه وشرفه الوطني في ظل الهجمات الإسرائيلية.وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء، أن يي التقى نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وبحسب البيان، أوضح يي أن الصين تتابع الوضع في لبنان عن كثب، ولا سيما تفجيرات أجهزة الاتصال وما تلاه من غارات جوية إسرائيلية.وأضاف أنه "مهما تغير الوضع في المنطقة، فإن الصين ستقف دائما إلى جانب العدالة وأشقائها العرب، بما في ذلك لبنان".وأكد على الصين ترفض الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وتدين انتهاك الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتدعم حماية لبنان لسيادته وأمنه وشرفه الوطني.