توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد الفني الانطوني ووكالة الانباء الدولية لحقوق الإنسان

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وقع المعهد الفني الانطوني بروتوكول تعاون مع وكالة الانباء الدولية لحقوق الإنسان في احتفال اقيم في حرم المعهد في الدكوانة، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيّات الفنية والثقافية والتربويّة والدولية.وحضر الاحتفال ‎الممثل الدائم للمجلس الدولي لحقوق الانسان في الامم المتحدة المعتمد بصفة خاصة السفير هيثم ابو سعيد، النائب العام في الرهبانية الاب بطرس عازار، مدير المعهد نقيب الايقونغرافين في لبنان الاب شربل بوعبود، عضو المجلس التنفيذي في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أديب اسعد، وهيئة المجلس والهيئتان الادارية والتعليمية في المعهد.وبعد النشيد الوطني القى عريف الحفل جاك مطر كلمة قال فيها : "انه إمتياز و شرف مستحق لنا ان نقف اليوم جميعاً في هذا الإحتفالية المميزة، التي نحتفي فيها بتوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الفني الأنطوني والمجلس الدولي لحقوق الإنسان في لبنان. إن هذا الحدث يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة المؤسستين، ويعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المعرفة بالحقوق والتعليم، الثقافة، والفن".اضاف:"اليوم، هو خطوة جبارة نحو المستقبل. فمذكرة التفاهم التي نوقعها ليست مجرد وثيقة رسمية، انها ولوج الى المستقبل بل هي رمز لرؤية موحدة نحو بناء مجتمع أكثر إنصافاً، احتراماً للكرامة الإنسانية، ودعماً لحقوق كل فرد، بغض النظر عن انتمائه أو خلفيته. وهذه الشراكة ستساهم في ربط القيم الإنسانية السامية بالتعليم الفني،حيث يمكن للثقافة والفن أن يكونا بإتحادهما وسيلة فعالة لنشر الوعي وتعزيز قيم التسامح والمساواة اينما وجدا".