"فقدانه خسارة كبيرة".. كرامي ينعى الشهيد جهاد فادي بواب

كتب النائب فيصل كرامي عبر "اكس": "‏تزفّ جامعة المدينة الى اللبنانيين ابن بلدة المعشوق في الجنوب الطالب جهاد فادي بواب الذي ارتقى شهيداً في سبيل لبنان، جراء غارة اسرائيلية اودت بحياته لينضم الى قافلة الشهداء الذين يروون ارض الجنوب بدمائهم الطاهرة".



‏وأضاف: "تم التعرف على جثمانه في مستشفى جبل عامل من خلال بطاقته الجامعية، وهو خريج كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات لعام 2022-2023، وكان مثالاً للطالب المجتهد بأخلاقه العالية وتفانيه، وفقدانه خسارة كبيرة لأسرته وللجامعة".

جامعة المدينة تزفّ إبنها الشهيد الطالب جهاد فادي بواب



تزفّ جامعة المدينة الى اللبنانيين ابن بلدة المعشوق في الجنوب الطالب جهاد فادي بواب الذي ارتقى شهيداً في سبيل لبنان جراء غارة اسرائيلية اودت بحياته لينضم الى قافلة الشهداء الذين يروون ارض الجنوب بدمائهم الطاهرة.



تم التعرف على… pic.twitter.com/0FbyX0gKS4 — Fayssal Karame (@faysalkarame) September 25, 2024 Advertisement



وتابع: "‏نتقدم بالتبريكات وبخالص العزاء لذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وان يرحم جميع الشهداء في الجنوب وفي البقاع وفي كل المناطق اللبنانية، والشفاء العاجل لجميع الجرحى. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون". وتابع: "‏نتقدم بالتبريكات وبخالص العزاء لذويه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وان يرحم جميع الشهداء في الجنوب وفي البقاع وفي كل المناطق اللبنانية، والشفاء العاجل لجميع الجرحى. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون".