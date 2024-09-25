"فقدانه خسارة كبيرة".. كرامي ينعى الشهيد جهاد فادي بواب

جامعة المدينة تزفّ إبنها الشهيد الطالب جهاد فادي بواب
تزفّ جامعة المدينة الى اللبنانيين ابن بلدة المعشوق في الجنوب الطالب جهاد فادي بواب الذي ارتقى شهيداً في سبيل لبنان جراء غارة اسرائيلية اودت بحياته لينضم الى قافلة الشهداء الذين يروون ارض الجنوب بدمائهم الطاهرة.
تم التعرف على… pic.twitter.com/0FbyX0gKS4
— Fayssal Karame (@faysalkarame) September 25, 2024
جامعة المدينة تزفّ إبنها الشهيد الطالب جهاد فادي بواب
تزفّ جامعة المدينة الى اللبنانيين ابن بلدة المعشوق في الجنوب الطالب جهاد فادي بواب الذي ارتقى شهيداً في سبيل لبنان جراء غارة اسرائيلية اودت بحياته لينضم الى قافلة الشهداء الذين يروون ارض الجنوب بدمائهم الطاهرة.
تم التعرف على… pic.twitter.com/0FbyX0gKS4