Advertisement

لبنان

رسالة إلى البابا فرنسيس لـ"إحلال السلام في لبنان والعالم"

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1251936-638628891292293809.jpg
Doc-P-1251936-638628891292293809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام رئيس جمعية الصداقة الإيطالية العربية ومؤسسة عميش لدعم المبادرات الإنسانية العربية فرانكو عبد القادر عميش، وفي خطوة تعكس التضامن الإنساني والتزام المجتمع الدولي بالسلام، بتسليم رسالة إلى البابا فرنسيس، تدعو إلى "إحلال السلام في لبنان والعالم أجمع".
Advertisement

واشار عميش في بيان الى انه "تأتي هذه الرسالة في وقت يعاني فيه العديد من الأطفال والنساء والشيوخ في لبنان من ويلات الحروب والصراعات، حيث تسلط الضوء على أهمية تخفيف معاناة الإنسان، بخاصة الأطفال الذين يمثلون مستقبل المجتمعات".

اضاف البيان:" الرسالة تؤكد  أن فقدان أي طفل لحياته ليس مجرد خسارة فردية، بل هو حلم محطم وفرصة ضائعة لمستقبل أفضل. الأطفال هم الأمل، وهم الذين يحملون في قلوبهم أحلامًا كبيرة وطموحات لا حدود لها. ولكن عندما تتقاطع هذه الأحلام مع واقع الحروب والصراعات، فإن المجتمع بأسره يخسر".

واوضح عميش:"لقد أشار البابا في رده على هذه الرسالة إلى أنه يصلي يوميًا من أجل لبنان، وهو ما يعكس قلقه العميق تجاه الأوضاع الإنسانية في لبنان. وانه يدعو لوقف النار هذه الكلمات ليست مجرد تعبير عن التعاطف، بل هي دعوة للجميع للعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار. فالصلاة، كما يعلم الجميع، هي خطوة أولى نحو التغيير، ولكنها تحتاج إلى أفعال ملموسة من جميع الأطراف".

وتابع:"إن مبادرة جمعية الصداقة الإيطالية العربية تأتي في إطار أوسع من الجهود المبذولة لتعزيز السلام والعدالة في العالم. فهي تدعو الجميع، سواء كانوا حكومات أو منظمات غير حكومية أو أفرادا ، إلى التكاتف لحماية أرواح الأطفال وضمان حقوقهم. إن توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال هو مسؤولية جماعية تتطلب العمل المشترك والتعاون بين جميع فئات المجتمع".

 وختم البيان:" تبقى الرسالة التي أرسلها  عميش إلى البابا رمزًا للأمل والتفاؤل. فهي تذكرنا بأن السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو وجود للعدل والمساواة والفرص. ومن خلال جهودنا المشتركة، يمكننا بناء عالم أفضل، حيث تنمو أحلام الأطفال بدلًا من أن تتحطم. فلنستمع إلى نداء السلام ولنكن جزءًا من الحل، من أجل أطفالنا ومن أجل مستقب أفضل للجميع".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2024-09-25
14:12 | 2024-09-25
14:12 | 2024-09-25
14:09 | 2024-09-25
14:00 | 2024-09-25
14:00 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24