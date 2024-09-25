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لبنان
بالصورة.. العدو يستهدف مبانٍ سكنية في منطقة الحوش
Lebanon 24
25-09-2024
|
12:24
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شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة الحوش، مساء اليوم الأربعاء.
ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الغارة استهدفت مبان سكنية في المنطقة.
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