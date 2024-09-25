أبي رميا: محاولات الترهيب التي يعتمدها العدو لن تصل إلى ما يرجوه

قال النائب سيمون أبي رميا، متفقدا مكان الاستهداف المعادي في راس أسطا: "نحن شعب واحد في وطن واحد، سنصمد في أرضنا".



أضاف: "نحن راسخون في وطننا، رغم كل ما يحصل، فأنا من إهمج جارة راس اسطا، ونحن وراس اسطا ضيعة واحدة. سنعيش مع بعضنا، جنبا إلى جنب، فمحاولات الترهيب والارهاب التي يعتمدها العدو لن تصل إلى ما يرجوه".

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