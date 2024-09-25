Advertisement

لبنان

أبي رميا: محاولات الترهيب التي يعتمدها العدو لن تصل إلى ما يرجوه

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1251943-638628896017891579.png
Doc-P-1251943-638628896017891579.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب سيمون أبي رميا، متفقدا مكان الاستهداف المعادي في راس أسطا: "نحن شعب واحد في وطن واحد، سنصمد في أرضنا".

أضاف: "نحن راسخون في وطننا، رغم كل ما يحصل، فأنا من إهمج جارة راس اسطا، ونحن وراس اسطا ضيعة واحدة. سنعيش مع بعضنا، جنبا إلى جنب، فمحاولات الترهيب والارهاب التي يعتمدها العدو لن تصل إلى ما يرجوه".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2024-09-25
14:12 | 2024-09-25
14:12 | 2024-09-25
14:09 | 2024-09-25
14:00 | 2024-09-25
14:00 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24