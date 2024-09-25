عاجل من إسرائيل: سنستخدم القوة الكاملة في لبنان!

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستستخدم القوة الكاملة في لبنان حتى عودة سكان الشمال.

وقال: "لا يمكنني إعطاء تفاصيل بشأن ما نفعله، لكننا مصصمون على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم".