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لبنان

عاجل من إسرائيل: سنستخدم القوة الكاملة في لبنان!

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:26
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستستخدم القوة الكاملة في لبنان حتى عودة سكان الشمال.
 
 
وقال: "لا يمكنني إعطاء تفاصيل بشأن ما نفعله، لكننا مصصمون على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم".
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