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لبنان

"شبابنا يفدون لبنان بدمائه".. كلاّس تلقى رسالة تضامن من رئيس "اتحاد شبيبة الثورة السوري"

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:33
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تلقى وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس "رسالة أخوية داعمة من رئيس اتحاد شبيبة الثورة السيد سومر فيصل ظاهر، الذي يمثل أعلى سلطة في مجال الشباب في الجمهورية العربية السورية الشقيقة". جاء فيها:"تحية عربية، تتابع قيادة اتحاد شبيبة الثورة بإهتمام وقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان الشقيق في ظل ارتفاع وتيرة تصعيد العدو الصهيوني الخطير الذي استهدف المدنيين في العديد من المناطق اللبنانية وراح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى".
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وأضافت الرسالة: "إن منظمة اتحاد شبيبة الثورة إذ تعرب عن تضامنها مع الأشقاء اللبنانيين في مواجهة هذا العدوان، تعرب استعدادها التام لتقديم المساعدة اللازمة وفق ما تقتضيه الحاجة من استقبال للأشقاء اللبنانيين في سوريا أو ارسال فرق تطوعية إلى الأراضي اللبنانية وتقديم المساعدة والمساندة اللازمة لمواجهة آذار وتداعيات هذا العدوان الصهيوني الغاشم. ونظراً لهذه الظروف المستجدة في لبنان الشقيق فقد أوقفت قيادة المنظمة كافة الأنشطة والمظاهر الاحتفالية بالعيد السادس والخمسين لعيد الشبيبة الذي يصادف الأول من تشرين الاول والاكتفاء بزيارة مثاوي الشهداء في المحافظات وتنفيذ حملات تبرع بالدم".
وتابعت: "إن قيادة اتحاد شبيبة الثورة تعرب عن تعازيها لأهالي الشهداء وتدعو للجرحى بالشفاء العاجل، وتؤكد أن شباب سوريا يفدون لبنان الشقيق بدمائهم وأرواحهم وبكل ما يملكون لدحر العدو وتحقيق النصر، إنطلاقاً من وحدة المسار والمصير، واعتبار لمقولة شعب واحد في دولتين".

وعلى الفور، اتصل الوزير كلاّس بنظيره السوري هاتفياً شاكراً له المشاعر الصادقة والمحبة الكبيرة التي كانت وتبقى الصورة الحقيقية لما يربط الشعبين الجارين، الى جانب الروابط الانسانية والتاريخية والاجتماعية والثقافية، وشكر القيادة السورية على موقفها الاخوي الأصيل".

وشكر كلاّس نظيره ظاهر على قرار وقف الأنشطة والمظاهر الاحتفالية بالعيد السادس والخمسين لعيد الشبيبة في سورية، مهنئاً إياه بالمناسبة، متمنياً الرحمة لشهداء البلدين.

ودعا الوزير كلاس اتحاد شبيبة الثورة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة الى الوقوف الى جانب الاتحادات الشبابية والكشفية اللبنانية من خلال الدعم الفعلي لما تقوم به من مهام تطوعية مؤثرة في كل المناطق اللبنانية التي باتت تعجّ بالنازحين.
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