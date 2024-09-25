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لبنان

بريطانيا: لا يوجد حل عسكري في لبنان!

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:31
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أشار رئيس الوزراء البريطاني، اليوم ألأربعاء إلى أنّ "المنطقة على حافة الهاوية ونحن في حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

وأكّد أنّه "لا يوجد حل عسكري في لبنان ولا للصراع في غزة"، مضيفاً "نحن بحاجة لخطة سياسية تسمح للمدنيّين الإسرائيليّين واللبنانيّين بالعودة إلى ديارهم بسلام".
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