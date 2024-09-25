بحصلي يكشف: لا ضير من تخزين بعض المواد الغذائية

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنه "لن يكون هناك انقطاع في المواد الأساسية كالطحين والأرز والمعلبات".



شدد بحصلي لـ"الشرق" على أنه "رغم التأكيدات بوجود مخزونات تكفي لأشهر لا ضير من تخزين بعض المواد الغذائية".

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