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لبنان

"حزب الله" شيّع الشهيدين إبراهيم محمد قبيسي وحسين هاني عز الدين

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:55
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 شيع "حزب الله" وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية، الشهيدين إبراهيم محمد قبيسي (الحاج أبو موسى) وحسين هاني عز الدين (الحاج فارس)، وذلك بمسيرة جابت الشوارع المحيطة بروضة الحوراء زينب في الغبيري.
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وشارك في التشييع عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري، ومسؤول منطقة بيروت في الحزب حسين فضل الله، عائلتي الشهيدين، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من جمهور المقاومة، الذين أطلقوا الهتافات والصرخات الحسينية، والمنددة بأميركا وإسرائيل، والمناصرة لغزة وفلسطين والمقاومة.
 
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