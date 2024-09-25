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لبنان

العدو يكثّف غاراته.. هذه آخر المستجدات الميدانية في صور والهرمل والنبطية

Lebanon 24
25-09-2024 | 14:09
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يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على القرى والبلدات في صور والهرمل والنبطية.


وأفادت مندوبة "لبنان 24"، بان العدو شنّ مساء اليوم غارة عنيفة في منطقة البيسارية.


كذلك، استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي المنطقة الواقعة خلف مستشفى لبنان الايطالي في منطقة الحوش (صور)، كما اغار على بلدة تبنين.
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ايضاً، شن سلسلة غارات على الهرمل، وغارة على محيط مدينة بعلبك قرب المدرسة الكندية وغارة خلف مستشفى دار الامل الجامعي في دورس.
 
 
واستهدف العدو بغاراته مساء اليوم أيضاً، المساكن - برج الشمالي وديرعامص.
 
 
كما شمل العدوان الإسرائيلي مساء اليوم كلا من: ديرسريان، القصير، الغندورية، القنطرة، خربة سلم، بين الدوير وعبا، برعشيت، كفرصير، تول، الصوانة، كفردونين، صريفا، باتوليه، كفرحتى، دير قانون راس العين، النميرية  ودير كيفا.
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