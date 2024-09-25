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لبنان

الأبيض: سعينا مستمر لعدم حصول اي نقص في الخدمات

Lebanon 24
25-09-2024 | 13:17
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عرض وزير الصحة الدكتور فراس الابيض تفاصيل الخدمات الصحية التي أعدتها وزارة الصحة العامة للمواطنين النازحين قسرا عن بلداتهم وقراهم، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، قدم فيه حصيلة اليوم من الاعتداءات الاسرائيلية حتى الخامسة عصرا وفيها أن "عدد الشهداء بلغ 51 شخصا وعدد الجرحى 223".
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 وذكر بالخط الساخن 1787 المخصص للرد على اسئلة النازحين واستفساراتهم والذي يعمل من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وقال: "إن فرق وزارة الصحة العامة ستتفقد النازحين في مراكز الإيواء لتعبئة استمارات تتعلق بحاجاتهم الصحية، فضلا عن جولات لبرنامج الترصد الوبائي على المراكز تحسبا من امكان تفشي أمراض معدية كما حصل في غزة حيث عاود وباء شلل الأطفال الانتشار".
 وأعلن عن "لائحة سيتم تحديثها بشكل يومي تتضمن جدولا بمراكز الرعاية الصحية الأولية المربوطة بمراكز الإيواء، وفي كل مركز رعاية اسم ورقم ضابط ارتباط مهمته التواصل مع مركز الإيواء المربوط بالمركز لتلقي طلبات النازحين وتأمينها.
وقال: "سيتم أيضا تأمين ما هو بحكم الدواء للنازحين مثل الحليب وذلك من خلال مراكز الرعاية او عبر العيادات النقالة"، مؤكدا أن "السعي مستمر لعدم حصول اي نقص في الخدمات الصحية التي يحتاج إليها أهلنا النازحون". (الوكالة الوطنية)
 
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