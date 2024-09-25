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لبنان

بعد إبلاغات الإخلاء للمراكز.. هذا ما أعلنته المديرية العامة للدفاع المدني

Lebanon 24
25-09-2024 | 13:13
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قالت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان مساء اليوم، إنه "تعقيباً على ما تناقلته وسائل الإعلام حول اخلاء مراكز الدفاع المدني في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي، يهمنا أن نعلم المواطنين انه من ضمن خطة الطوارئ الداخلية ثمة تدابير تتخذ لإعادة الانتشار والتموضع لضرورات أمنية تماهيا مع إمكانية التدخل لتقديم المساعدة للمواطنين بالسرعة المطلوبة".
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