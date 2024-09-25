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لبنان

لماذا لم تدعم إيران حزب الله حتى الآن؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 13:18
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أبلغت إيران، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن سبب عدم قبولها التدخل لدعمه، هو أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موجود في نيويورك وهي لا تريد إفشال مفاوضاته هناك، وفق ما أفادت معلومات الـ MTV.
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