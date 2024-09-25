لماذا لم تدعم إيران حزب الله حتى الآن؟

أبلغت إيران، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أن سبب عدم قبولها التدخل لدعمه، هو أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موجود في نيويورك وهي لا تريد إفشال مفاوضاته هناك، وفق ما أفادت معلومات الـ MTV.

Advertisement