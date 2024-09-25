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لبنان

إستهداف منزل في كفرحتى.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 13:46
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أغار العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، على منزل في بلدة كفرحتى، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وبحسب المعلومات الأولية، الغارة استهدفت منزلا لآل حمية ولا إصابات.
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