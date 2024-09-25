إستهداف منزل في كفرحتى.. ماذا في المعلومات الأولية؟

أغار العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، على منزل في بلدة كفرحتى، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وبحسب المعلومات الأولية، الغارة استهدفت منزلا لآل حمية ولا إصابات.

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