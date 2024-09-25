"لدينا خطة منظمة لضرب حزب الله".. بيان جديد للجيش الإسرائيلي!

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تابع: "هاجمنا موقع إطلاق الصاروخ الذي استهدف تل أبيب".وحول المسيّرة التي أطلقت من العراق نحو "إيلات"، قال: "نحقق في الهجوم على إيلات بمسيرتين ونراقب التهديدات القادمة من العراق".أما عن الصراع القائم بينه وبين حزب الله، أشار المتحدث إلى أنّه "لدينا خطة منظمة لضرب حزب الله وتحييد خطره"، مضيفاً "نركز على ضرب البنية التحتية العسكرية لحزب الله".