Advertisement

لبنان

"لدينا خطة منظمة لضرب حزب الله".. بيان جديد للجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
25-09-2024 | 13:51
A-
A+
Doc-P-1251986-638628949098747777.jpeg
Doc-P-1251986-638628949098747777.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، أنّ "حزب الله ينشر منصات إطلاق صواريخ في مواقع سكنية".

تابع: "هاجمنا موقع إطلاق الصاروخ الذي استهدف تل أبيب".  

وحول المسيّرة التي أطلقت من العراق نحو "إيلات"، قال: "نحقق في الهجوم على إيلات بمسيرتين ونراقب التهديدات القادمة من العراق".
Advertisement

أما عن الصراع القائم بينه وبين حزب الله، أشار المتحدث إلى أنّه "لدينا خطة منظمة لضرب حزب الله وتحييد خطره"، مضيفاً "نركز على ضرب البنية التحتية العسكرية لحزب الله".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:49 | 2024-09-25
16:24 | 2024-09-25
16:21 | 2024-09-25
16:16 | 2024-09-25
16:01 | 2024-09-25
16:00 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24