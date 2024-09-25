هذا ما طلبه ماكرون من حزب الله وإسرائيل

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل بوقف التصعيد في لبنان، كما طالب حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر الآن هو التصعيد في لبنان.

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وقال ماكرون في الأمم المتحدة: "وزير الخارجية الفرنسي سيتوجه إلى لبنان في نهاية الأسبوع"، مضيفاً: "أطالب إسرائيل وحزب الله باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان".

واعتبر أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن الحرب في غزة استمرت أكثر مما ينبغي"، داعيا: للإفراج عن الرهائن بغزة، مشيدا بجهود الولايات المتحدة ومصر وقطر لتحقيق هذه الغاية.