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لبنان

هذا ما طلبه ماكرون من حزب الله وإسرائيل

Lebanon 24
25-09-2024 | 14:22
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إسرائيل بوقف التصعيد في لبنان، كما طالب حزب الله بوقف إطلاق النار على إسرائيل، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر الآن هو التصعيد في لبنان.
 
 
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وقال ماكرون في الأمم المتحدة: "وزير الخارجية الفرنسي سيتوجه إلى لبنان في نهاية الأسبوع"، مضيفاً: "أطالب إسرائيل وحزب الله باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان".
 
واعتبر أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن الحرب في غزة استمرت أكثر مما ينبغي"، داعيا: للإفراج عن الرهائن بغزة، مشيدا بجهود الولايات المتحدة ومصر وقطر لتحقيق هذه الغاية.
 
 

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