خطار: الضربات الإسرائيلية توسعت اليوم

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قال المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار، اليوم، أن "الغارات الإسرائيلية باستشهاد اليوم 51 شخصا في حصيلة اولية".واكد خطار أن "الضربات الإسرائيلية توسعت اليوم".وأشار الى أن "هناك نقص شديد في العتاد".وتابع خطار "عناصرنا يعملون في ظروف صعبة".