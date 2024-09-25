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لبنان

خطار: الضربات الإسرائيلية توسعت اليوم

Lebanon 24
25-09-2024 | 14:35
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قال المدير العام للدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار، اليوم، أن "الغارات الإسرائيلية باستشهاد اليوم 51 شخصا في حصيلة اولية".
واكد خطار أن "الضربات الإسرائيلية توسعت اليوم".
وأشار الى أن "هناك نقص شديد في العتاد".
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وتابع خطار "عناصرنا يعملون في ظروف صعبة".
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