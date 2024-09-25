هذا ما طلبه وزير الخارجية البريطاني من "حزب الله"!

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.



وأشار لامي في حديث له عبر "الجزيرة" إلى أنّه "دعوت في حواراتي مع إسرائيل إلى التوصل لتسوية للخروج من هذا المأزق".

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وطلب لامي من حزب الله التراجع وأدعو إلى التهدئة للوصول إلى تسوية سياسية.