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لبنان

ما صحة تهديد العدو لمخيّم البص في صور؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 15:02
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نفت مصادر "لبنان 24" ما يشاع عن ان العدو الاسرائيلي يهدد مخيم البص في صور.


وأكدت المصادر ان "ما يتم التداول به عن تهديد للمخيم عار عن الصحة".
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مخيم البص

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