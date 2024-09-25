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لبنان
بوحبيب التقى نظيريه التركي والمجري: تضامن مع لبنان واستعداد للمساعدة
Lebanon 24
25-09-2024
|
15:03
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اجتمع وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، بوزير الخارجية التركية هكان فيدان، في نيويورك، وقدم إليه احاطة في الوضع بلبنان والأضرار والمواقف السياسية للدول الخارجية.
ومن جهته أعلن فيدان تضامنه مع لبنان واستعداد تركيا لتقديم كل مساعدة سياسية وانسانية تساعد للخروج من الأزمة.
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كما والتقى بوحبيب، وزير خارجية المجر بيتر سيارتو الذي أعلن عن تضامنه مع الشعب اللبناني وتقديم مساعدات انسانية للبنانيين.
واستعلم الوزير سيارتو عن الأوضاع المتأزمة في لبنان ونتائجها الإنسانية لجهة النزوح وسبل تأمين المستلزمات الأساسية والخدمات للبنانيين من تعليم، وطبابة، وخلافه. وعبر كذلك عن الإستياء الهنغاري الكبير للأخبار الزائفة التي تم تناقلها في الإعلام عن انخراط شركة هنغارية في عملية تصنيع الأجهزة اللاسلكية التي تم تفجيرها في لبنان وهو أمر عار عن الصحة.
كما وأجرى بوحبيب دردشة جانبية مع وزير خارجية اللوكسمبورغ كزافييه بيتيل، وضعه فيها بأجواء آخر التطورات وتبادلا الأراء في شأن الخروج من الأزمة. (الوكالة الوطنية)
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