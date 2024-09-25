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لبنان

حول تنظيم حركة النزوح الداخلي... بيان 7 من اللجنة الوطنية

Lebanon 24
25-09-2024 | 15:30
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أصدرت اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والازمات اليوم، بيانا حمل الرقم ٧، حول تنظيم حركة النزوح الداخلي. 

واوردت اللائحة المحدثة للمدارس والمعاهد المخصصة لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة والتي بلغت لغاية نشر البيان 387 مركزا
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اللجنة الوطنية

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