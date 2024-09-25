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لبنان

"إلا للضرورة القصوى".. دولة جديدة تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 16:16
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دعت مصر رعاياها إلى تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الحالي إلا للضرورة القصوى، في ظل التصعيد العسكري المتلاحق في البلاد.

وأفاد بيان للخارجية المصرية اليوم، بأنه في ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، وتصاعد حدة الأعمال العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تدعو وزارة الخارجية الرعايا المصريين إلى تجنب السفر إلى لبنان.
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وحثت الوزارة المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا.

كما دعت الوزارة، المصريين في لبنان إلى الالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المختصة، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في بيروت. (روسيا اليوم)

لبنان

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