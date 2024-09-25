السفارة الفرنسية تعلن مقتل أحد مواطنيها في صور

أعربت السفارة الفرنسية في لبنان، في بيان مساء اليوم، عن أسفها لوفاة أحد مواطنيها يوم الاثنين الماضي في قرية قريبة من مدينة صور، إثر انهيار مبنى جراء غارة اسرائيلية.





وجاء في البيان: "إننا نعرب عن أسفنا لوفاة مواطنة تبلغ من العمر 87 عاما يوم الاثنين الماضي في قرية قريبة من مدينة صور. انهار المبنى الذي كانت تقيم فيه إثر انفجار قوي حدث في مكان قريب. في هذه المرحلة ليس لدينا علم بوجود أي ضحايا فرنسيين آخرين".

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