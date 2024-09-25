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لبنان

عدد شهداء مجزرة بلدة يونين إرتفع.. كم بلغ؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 16:57
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إرتفع عدد شهداء مجزرة بلدة يونين البقاعية، اليوم الأربعاء إلى 11 شهيداً بينهم أطفال ونساء.
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يونين

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