غوتيريش: يجب التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النار

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء عن قلقه إزاء التصعيد في لبنان بعدما أثارت الضربات الإسرائيلية المكثّفة مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.وقال غوتيريش في جلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، إنه من الواجب احترام سيادة لبنان.وفي كلمته، أشار غوتيريش إلى أن "أكثر من 90 ألف شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب. يجب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".وأضاف: "التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يفتح أبواب الجحيم في لبنان".