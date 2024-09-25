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لبنان

وزير الخارجية الإيراني: إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حال اندلاع حرب شاملة في لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 18:56
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "المنطقة على شفا كارثة شاملة بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وحماس وحذر من أن طهران لن تظل مكتوفة الأيدي في حالة اندلاع حرب في لبنان".
وفي حديثه للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال عراقجي إن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وإن على مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار".
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وحذّر من أنّ "الشرق الأوسط يقف اليوم على شفير كارثة شاملة".

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