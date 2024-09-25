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لبنان

دانون: إسرائيل تنفّذ ضربات دقيقة في لبنان ضد "حزب الله"

Lebanon 24
25-09-2024 | 20:03
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شدّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء على أن "بلاده لن تسمح لإيران وأعوانها في المنطقة في الاستمرار بتهديد أمن إسرائيل".
وقال دانون في كلمته في جلسة لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله إن "الآلاف من الإسرائيليين يقيمون في الملاجئ حاليا بسبب حزب الله".
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وأضاف: "إسرائيل تنفّذ ضربات دقيقة في لبنان ضد حزب الله".
وتابع: "بلادي لا تريد خوض حرب شاملة، ولكننا سنعمل على منع تكرار هجمات 7 تشرين الاول. لن نسمح بأن يتحول شمالنا لمنطقة حرب".

واعتبر أن "إيران هي العنكبوت في مركز شبكة العنف ولن يكون هناك سلام في المنطقة حتى نفكّك هذا التهديد".
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