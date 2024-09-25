ماكرون : نعمل بشكل جاد على مبادرة التهدئة في لبنان

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعيد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش الدورة السنوية التاسعة والسبعين للأمم المتحدة في نيويورك إنه «قلق للغاية» من التطورات عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.وعن المبادرة التي تعدها بلاده مع الولايات المتحدة، والتي أشار إليها الرئيس الأميركي جو بايدن، قال ماكرون: «سأعود إلى هذا الأمر بعد وقت قصير عند الانتهاء من صياغتها. نحن نعمل بشكل جاد للغاية، وكنت قبل قليل مع رئيس الوزراء ميقاتي».ورداً على سؤال عما إذا كان قلقاً على لبنان، أجاب: «أنا قلق للغاية في هذا الوقت حيال ما يحصل في لبنان، ونحن متضامنون تماماً مع شعب لبنان».بايدنوكان الرئيس بايدن حذر قبل ذلك من أن «الحرب الشاملة» لا تزال ممكنة مع تصاعد القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، لكنه أمل في إيجاد مخرج لمنع المزيد من إراقة الدماء.وقال لشبكة «أيه بي سي» التلفزيونية الأميركية إن «الحرب الشاملة ممكنة»، مضيفاً أنه يعتقد أن الفرصة موجودة أيضاً «للتوصل إلى تسوية يمكن أن تغير المنطقة بأكملها بشكل أساسي». واستطرد أنه «يستخدم كل ذرة من الطاقة التي أملكها مع فريقي (...) لإنجاز هذا الأمر. هناك رغبة في رؤية التغيير في المنطقة».بلينكنكذلك، حضّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن كلاً من إسرائيل و«حزب الله» على التراجع عن التصعيد، قائلاً إن «الحرب الشاملة ستكون كارثية» للمنطقة. وأوضح أن ذلك يمكن أن يحصل «من خلال اتفاق دبلوماسي يقضي بسحب القوات من الحدود، وخلق بيئة آمنة، وعودة الناس إلى ديارهم». وأضاف أن «هذا ما نتحرك نحوه لأنه في حين أن هناك قضية مشروعة للغاية هنا، فإننا لا نعتقد أن الحرب هي الحل». وقال إن «ما نركز عليه الآن، بما في ذلك مع العديد من الشركاء هنا في نيويورك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعالم العربي، والأوروبيين وغيرهم، هو خطة لخفض التصعيد».