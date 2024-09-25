انطباع لودريان إيجابي... وجنبلاط يُبلّغه: أسير بأيّ رئيس!

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كتبت جويل بو يونس في" الديار": فيما لم يصدر عن لودريان اي تصريح باستثناء ما نقل عنه بعد لقائه ميقاتي، من انه سيقوم بجهود لتقريب وجهات النظر للوصول الى تفاهم يفضي الى انتخاب رئيس. فهل ينجح لودريان في تمرير الرئيس بلحظة مصيرية يمر بها لبنان؟المعلومات من مصادر مطلعة على اجتماعات لودريان، تشير الى ان الموفد الفرنسي خرج بانطباع متفائل، ازاء امكان احداث خرق ما في الملف الرئاسي، وهو يعول في ذلك، على ما سمعه من المسؤولين، حتى بمن فيهم الثنائي الشيعي.وكشفت المعلومات ان الموفد الفرنسي شدد على مسمع من التقاهم ، على وجوب انتهاز هذه اللحظة الحرجة في لبنان للاتفاق على خيار رئاسي توافقي، بما معناه "حان الوقت للخيار الثالث"، هذا ما فهمه من التقى لودريان من المسؤولين.وبحسب المعلومات فـ "الخماسية" تدرس امكان حمل سلة اسماء تدور بها على القوى ، وتشير هنا اوساط مطلعة على حركة لودريان كما "الخماسية"، الى ان ما تحاول الديبلوماسية الخارجية القيام به هو الاستفادة من الوضع الصعب، لالتقاط الفرصة والخروج برئيس يكون جاهزا للتفاوض باسم لبنان والسير باتفاق الDEAL الذي يتم الاتفاق عليه.وفي هذا السياق، كشف سفير مصر في لبنان علاء موسى في اتصال مع الديار، والذي قطع اجازته من الخارج نظرا للاوضاع المتوترة في لبنان، "ان ما سمعوه كخماسية خلال اللقاء مع لودريان، ان الاخير خرج بانطباعات ايجابية من اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين ، لا سيما ان الجميع ابدى استعدادا لانتخاب الرئيس حتى بمن فيهم حزب الله".واعتبر موسى ان "هناك فرصة مهمة يجب التقاطها ، لان الظروف تستدعي اليوم اكثر من اي وقت مضى انتخاب رئيس، والجميع مدرك لهذا الواقع، لا سيما ان ال 1701 سيكون على طاولة النقاش لحظة وقف العدوان، ويجب العمل على ان يكون هناك من يتحدث باسم لبنان، لكن تبقى النيات هي الاساس".واشار الى ان لودريان "لمس مرونة وتجاوبا من مختلف الاطراف، تجاه ضرورة الانتهاء من الاستحقاق الرئاسي. وما تحاول "الخماسية" القيام به، هو الحث باتجاه انتخاب رئيس في لبنان قبل موعد انتخابات الرئاسة الاميركية في تشرين الثاني، لكن تحركها مرتبط بالتطورات العسكرية، وكيف سيكون عليه المشهد بالايام والاسابيع المقبلة".وعليه، كشف موسى ان "الخماسية" ستنتظر اجتماعات نيويورك، واذا كانت ستسفر عن شيء ما، وهي ستنسق فيما بينها لبلورة تحرك مهم" .لكن الاكيد بحسب ما يقول مصدر بارز ان الجميع بات مدركا لوجوب البحث باسماء توافقية، حتى ان الرئيس بري عندما يدعو للتشاور والحوار، فهذا يعني بحسب المصدر انفتاحا على النقاش بالخيار الثالث، كما ان حزب الله الذي اصيب بحالة صدمة جراء المجازر التي ارتكبها العدو الاسرائيلي، لا يمانع الاتفاق على رئيس راهنا، لا سيما ان امين عام الحزب السيد حسن نصر الله قال اكثر من مرة، ان لا ربط بين جبهة غزة ولبنان والملف الرئاسي اللبناني.اما وليد جنبلاط المعروف عنه انه يسير مع التسوية، ولا يعارض لحظة التوافق على اسم لرئاسة الجمهورية، فكشفت المعلومات انه ابلغ الموفد الفرنسي بانه لا يمانع السير باي رئيس توافقي ، لان الوضع لم يعد يحتمل، ويجب الاتفاق سريعا على رئيس يكون معنيا بتطبيق اتفاق التسوية لحظة وقف العدوان.